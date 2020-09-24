«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
19.09.2020 в 15:25
19.09.2020 в 11:30
18.09.2020 в 12:33
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.09.2020
Хохловка приглашает на «Большие маневры»
4-летний пермяк принял участие в шоу «Удивительные люди»
Театр-Театр приостановил работу на две недели
Виды и особенности электрогитар
В Прикамье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Прикамье начинается бабье лето
Выставка-ярмарка «Регионы России»: есть всё
Студенты из Африки постигают в Перми сельскохозяйственные науки
В общественном транспорте Перми усилена противоэпидемическая обработка
Контейнеры раздора: пермяки пожаловались на грязные мусорные площадки и полчища крыс
Краевые депутаты планируют повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров
Суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле "Карамель" проходит в закрытом режиме
В Пермском крае на дистанционное обучение переведены 342 класса
Крышу снесло: на севере края устраняют последствия сильного ветра
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2020
В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
Горячая линия: прокуратура принимает жалобы на недобросовестных полицейских
Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта
Во Всемирный день без автомобиля пермякам дарили сладости и читали стихи
Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья
Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов
С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение
В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
4-летний пермяк принял участие в шоу «Удивительные люди»
В Прикамье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Выставка-ярмарка «Регионы России»: есть всё
Студенты из Африки постигают в Перми сельскохозяйственные науки
В общественном транспорте Перми усилена противоэпидемическая обработка
Контейнеры раздора: пермяки пожаловались на грязные мусорные площадки и полчища крыс
Краевые депутаты планируют повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров
Суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле "Карамель" проходит в закрытом режиме
В Пермском крае на дистанционное обучение переведены 342 класса
Крышу снесло: на севере края устраняют последствия сильного ветра
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