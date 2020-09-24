4-летний пермяк принял участие в шоу «Удивительные люди»
Четырехлетний Артем Мартиросян принял участие в шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1». По заданию он должен был крутиться 2 минуты, стоя на вестибулярном тренажере для профессиональных фигуристов, а затем пройти по прямой линии до конечной точки и лопнуть дротиком воздушный шарик.
Мальчик с заданием справился почти идеально. Ранее ребенок установил мировой рекорд, выполнив за 20 минут 1266 обращений вокруг себя без остановки.
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