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В Прикамье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Из 75 новых инфицированных – 42 мужчины, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9374.
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