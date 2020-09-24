Выставка-ярмарка «Регионы России»: есть всё

В Перми открылась выставка "Регионы России". Свою продукцию здесь представили участники со всей страны и ближнего зарубежья. Как всегда, на площадке можно найти много полезных и вкусных вещей.На выставке «Регионы России» можно найти фактически все и для всей семьи. По соседству натуральная обувь с итальянской подошвой от Кировской фабрики. И сразу несколько стендов с модными головными уборами.За другим прилавком - классические яркие береты, пилотки из фетра с камнями или целые наборы: шляпа с палантином.Для тех, кто уже начинает готовиться к холодам, найдутся зимние куртки и теплые шубки. А ямальские кисы ручной работы из камуса оленя можно носить от -10С. В таких нога не вспотеет и не замерзнет.Галина Карпенко: "В подошве два валенка. Все прошивается и делается профилактика, чтобы скользко не было и надежно было".В качестве акцента - стильная сумочка, авторские украшения из натуральных камней и элегантная бижутерия.На ярмарке есть постельное белье, товары из льна, а также то, что пригодится дома и на дачном участке.В продуктовом секторе ярмарки можно найти мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, сушеные и соленые грибы, а также ароматные специи.На сладкое - мед и продукты пчеловодства, казинаки, щербет, мармелад, соки, сгущенные с агар-агаром и азовская халва.А на выходе можно приобрести и саженцы. Сейчас как раз время для посадки некоторых плодово-ягодных растений. Посетить выставку «Регионы России» можно на "Пермской ярмарке" до конца недели.