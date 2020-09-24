Студенты из Африки постигают в Перми сельскохозяйственные науки

В Пермский аграрно-технологический университет приехали учиться студенты из Африки: из Марокко, Бенина и Сомали. В Перми молодые люди постигают премудрости сельскохозяйственных наук. Жак Миган Тоссэдэ однозначно один из самых заметных студентов Пермского аграрно-технологического университета. Дело даже не в том, откуда он приехал – западноафриканская республика Бенин. До Прикамья тут рукой просто так не подать, без малого 7,5 тысяч километров по прямой. Дело - в яркой одежде. Причем есть ещё ярче вариант.Жак Миган Тоссэдэ: "Этот костюм является частью нашей африканской культуры и наших традиций. Мы надеваем традиционную одежду для того, чтобы принимать участие в специальных церемониях. Конечно, эта одежда не на каждый день, а для особых случаев".Строгих правил в выборе гардероба для учёбы нет, а вот образовательный процесс для всех един.Оксана Фотина, директор центра международных связей ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Я не думаю, что мы создали для иностранных студентов исключительные условия, потому что вступительные испытания ребята сдают на русском языке, обучаем мы тоже на русском языке". На сегодняшний день в университете обучается 81 иностранный студент. В их числе Мустафа Буталамт из Марокко. В прошлом году в Пермский край за знаниями приехали несколько его друзей. Им понравилось. В итоге он тоже решился сменить субтропический климат на уральские капризы погоды и поступил в Пермский ГАТУ. В списке студентов представители таких стран, как Азербайджан, Афганистан, Грузия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и Сомали.Юсуф Хуссейн Селах поступил на направление «Садоводство». Главная сложность для него в России не трудности перевода. Юсуф владеет английским и русским языком. После круглогодичных +30 градусов в Могадишо в Пермском крае приходится хорошо утепляться.Юсуф Хуссейн Селах: "Это единственный университет, который может дать мне специальность, которую я люблю".Зачем же иностранные студенты едут в Пермский край? Для них это возможность изучать сельскохозяйственные науки на практике, шанс набраться уникальных знаний, опыта и в будущем сделать всё для аграрной безопасности только уже у себя на родине.Первый большой выпуск иностранных студентов состоялся в прошлом году – 30 человек. Не многие из них остались в Пермском крае, большинство вернулись в свои страны и устроились по специальности. Для университета такой обмен опытом означает движение вперёд и совершенствование учебного процесса.