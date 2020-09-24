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В общественном транспорте Перми усилена противоэпидемическая обработка
Департамент транспорта администрации Перми направил перевозчикам письмо с просьбой обеспечить защитными масками не только персонал, но и пассажиров, которые находятся в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты. В автобусах и трамваях размещаются аудио- и видеоматериалы, в которых пассажирам разъясняется необходимость использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.
По данным главного санитарного врача Пермского края, менее 40% жителей региона соблюдают масочный режим. При этом пользоваться услугами общественного транспорта без средств индивидуальной защиты недопустимо.
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