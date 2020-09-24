Контейнеры раздора: пермяки пожаловались на грязные мусорные площадки и полчища крыс

В кол-центре Перми прошла горячая линия по проблемам вывоза мусора. За час поступило 15 звонков. В основном люди жалуются на неубранные контейнерные площадки и полчища крыс. Что отвечают чиновники?Средь бела дня крысы пугают людей, оккупировав территорию между домами по Стахановской и Танкистов, а точка притяжения - контейнерная площадка, одна на весь квартал.Надежда Уткина: "Страшно, некоторые действительно боятся крыс, они потому что могут накинуться же, они же непредсказуемые".Мусор несут из разных домов, управляющие компании, соответственно, тоже разные, и до сих пор муниципалитет не может договориться с ними, чтобы они взяли на себя уход за этим местом. Кроме того, местные жители жалуются на мясной магазин, откуда, по их словам, на мусорке появляются остатки продукции.Рушания Асекова: "Они регулярно выкидывают в коробках отходы, это видно, потому что простые жители коробки костей выбрасывать регулярно не могут". В магазине общаться наотрез отказались, заявив, что жители сами виноваты, и вопрос адресован не по адресу.В итоге люди позвонили на городскую прямую линию, как раз посвящённую мусорной проблематике. Кто будет отвечать за содержание, осталось открытым вопросом, по поводу пищевых отходов - моментального решения тоже нет.Сергей Коковякин, начальник отдела по контролю за обращением с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго»: "Попросим Роспотребнадзор проверить их на заключение договора на пищевые отходы. Магазины не имеют права носить пищевые отходы на контейнерные площадки населения". Площадка на Героев Хасана: ограждения нет, а один из контейнеров, судя по внешнему виду, пытались разорвать.Глаз такая картина точно не радует, а кроме того, как рассказали местные жители, здесь вовсю орудуют грызуны. А крысы, как известно, являются переносчиками разных болезней.Вывозят мусор регулярно, говорят жители окрестных пятиэтажек, а тот, что на земле - очень редко. Проблема в том, что земля эта федеральная, пояснили чиновники, и балансодержатель уборкой не занимается. Как вариант, предложили собственникам собраться, проголосовать и выделить место для контейнеров на своей территории, в таком случае - за содержание будет отвечать управляющая компания.Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Там придомовая территория огромная, и найти место на придомовой территории можно, и автоматически и обязанность, и вопрос, кто должен содержать, отпадает".Проблемных точек немало - только за час пятнадцать звонков. И после бесед люди надеются, что будут и перемены, потому что порой соседство с мусорными залежами и крысиными колониями длится годами, так же, как и переписка чиновников друг с другом, добавляя в мусор бесполезную бумагу.