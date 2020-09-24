Контейнеры раздора: пермяки пожаловались на грязные мусорные площадки и полчища крыс
Надежда Уткина: "Страшно, некоторые действительно боятся крыс, они потому что могут накинуться же, они же непредсказуемые".
Мусор несут из разных домов, управляющие компании, соответственно, тоже разные, и до сих пор муниципалитет не может договориться с ними, чтобы они взяли на себя уход за этим местом. Кроме того, местные жители жалуются на мясной магазин, откуда, по их словам, на мусорке появляются остатки продукции.
Рушания Асекова: "Они регулярно выкидывают в коробках отходы, это видно, потому что простые жители коробки костей выбрасывать регулярно не могут". В магазине общаться наотрез отказались, заявив, что жители сами виноваты, и вопрос адресован не по адресу.
В итоге люди позвонили на городскую прямую линию, как раз посвящённую мусорной проблематике. Кто будет отвечать за содержание, осталось открытым вопросом, по поводу пищевых отходов - моментального решения тоже нет.
Сергей Коковякин, начальник отдела по контролю за обращением с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго»: "Попросим Роспотребнадзор проверить их на заключение договора на пищевые отходы. Магазины не имеют права носить пищевые отходы на контейнерные площадки населения". Площадка на Героев Хасана: ограждения нет, а один из контейнеров, судя по внешнему виду, пытались разорвать.
Глаз такая картина точно не радует, а кроме того, как рассказали местные жители, здесь вовсю орудуют грызуны. А крысы, как известно, являются переносчиками разных болезней.
Вывозят мусор регулярно, говорят жители окрестных пятиэтажек, а тот, что на земле - очень редко. Проблема в том, что земля эта федеральная, пояснили чиновники, и балансодержатель уборкой не занимается. Как вариант, предложили собственникам собраться, проголосовать и выделить место для контейнеров на своей территории, в таком случае - за содержание будет отвечать управляющая компания.
Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Там придомовая территория огромная, и найти место на придомовой территории можно, и автоматически и обязанность, и вопрос, кто должен содержать, отпадает".Проблемных точек немало - только за час пятнадцать звонков. И после бесед люди надеются, что будут и перемены, потому что порой соседство с мусорными залежами и крысиными колониями длится годами, так же, как и переписка чиновников друг с другом, добавляя в мусор бесполезную бумагу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Краевые депутаты планируют повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров
Суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле "Карамель" проходит в закрытом режиме
В Пермском крае на дистанционное обучение переведены 342 класса
Крышу снесло: на севере края устраняют последствия сильного ветра
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.09.2020
В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
Горячая линия: прокуратура принимает жалобы на недобросовестных полицейских
Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта
Во Всемирный день без автомобиля пермякам дарили сладости и читали стихи
Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья
Добавить комментарий: