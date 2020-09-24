Краевые депутаты планируют повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров

В Законодательном Собрании Пермского края пленарное заседание проходит в режиме видеосвязи. Депутаты обсудят 30 вопросов, основная их часть будет касаться здравоохранения, социальной политики и защиты детей.Кроме того, парламентарии планируют повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров на 347 рублей — до 9124 рублей. Эта корректировка нужна для определения социальной доплаты к пенсии на 2021-й год. Также рассмотрен законопроект о квотировании рабочих мест для инвалидов.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Документ имеет высокую социальную значимость в части обеспечения трудовых прав людей с инвалидностью. На 1 января 2020 года, по данным краевой службы занятости, работодателями для трудоустройства инвалидов заквотированы 5741 рабочее место. При этом почти две тысячи заквотированных рабочих мест не заняты инвалидами, т.е. действующий механизм сегодня не гарантирует их трудоустройство. Очевидно, что нужна совместная работа работодателей и центров занятости, чтобы рабочие места были востребованы у инвалидов и соответствовали их квалификации».