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Суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле "Карамель" проходит в закрытом режиме
Прорыв трубы с кипятком произошёл не под гостиницей, а выше по улице Советской Армии. Система отопления оказалась негерметичной, и кипяток по бетонному жёлобу побежал в подвал.
Труба отопления, которая стала причиной аварии, эксплуатировалась с 1962 года. Коммунальные ЧП, по словам местных жителей, случались постоянно.Управляющему мини-отелем "Карамель"Сергею Щербакову в рамках уголовного дела о гибели пяти человек было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
По данным следствия, в 2016 году Щербаков сделал незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвала в многоэтажном жилом доме, где организовал мини-отель. Сам Сергей Щербаков свою вину не признает, о чем заявил в открытом обращении к родственникам погибших и пострадавшим.
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