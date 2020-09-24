Суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле "Карамель" проходит в закрытом режиме

Индустриальный суд сегодня в закрытом режиме начинает рассматривать по существу уголовное дело Сергея Щербакова, владельца мини-отеля «Карамель». Там в январе этого года из-за хлынувшего в подвал кипятка погибли 5 человек. Сейчас обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. 20 января из-за хлынувшего в подвал кипятка погибли 5 человек, включая 4-летнего ребенка, четверо пострадали. Прорыв случился около 4 часов утра. Подвальное помещение мини-отеля "Карамель" на ул. Советской Армии, 21 оказалось затоплено буквально за несколько минут. Шансов на спасение у людей, которые находились внутри, практически не было: все номера без окон, запасных выходов нет.Прорыв трубы с кипятком произошёл не под гостиницей, а выше по улице Советской Армии. Система отопления оказалась негерметичной, и кипяток по бетонному жёлобу побежал в подвал.Труба отопления, которая стала причиной аварии, эксплуатировалась с 1962 года. Коммунальные ЧП, по словам местных жителей, случались постоянно.Управляющему мини-отелем "Карамель"Сергею Щербакову в рамках уголовного дела о гибели пяти человек было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").По данным следствия, в 2016 году Щербаков сделал незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвала в многоэтажном жилом доме, где организовал мини-отель. Сам Сергей Щербаков свою вину не признает, о чем заявил в открытом обращении к родственникам погибших и пострадавшим.