В Пермском крае на дистанционное обучение переведены 342 класса
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Обычно карантин по ОРВИ длится одну неделю, после чего дети возвращаются к обычной учебе. На это время учителя дают детям задания для самостоятельного обучения, хотя есть другие способы организации учебного процесса в неделю,когда дети вынуждены находиться на карантине".
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