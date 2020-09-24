Крышу снесло: на севере края устраняют последствия сильного ветра

На север Пермского края обрушилась настоящая буря. Из-за обрыва проводов без света остались 33 населенных пункта, а в деревне Дубровка в Юрлинском районе шквалистый ветер сорвал крышу с местной школы. Кроме того, был сильный град. Никто не пострадал чудом.С ужасом вспоминают эту ночь жители села Дубровка. Ветер дул с такой силой, что звенели стёкла. Прошли небывалый ливень и град. Пенсионерку Евдокию Ефремову испугал сильный грохот. Сначала подумала, что трещит по швам её дом. Выйдя на улицу, обомлела, со здания школы, которое находится через дорогу, сорвало крышу.Евдокия Ефремова, жительница деревни Дубровка: "Я услышала, что-то так стукнуло, я думаю, у меня не выдержит ничего тут. Так боялась, уснуть потом даже не могу, так страшно было".Крыша рухнула в полутора метрах от здания, раздавив забор. Благо никого в этот момент из людей здесь не было, пострадавших нет. А вот про учёбу в очной форме школьникам на время придётся забыть.Крыша школы не выдержала удара стихии, её полностью сорвало со здания. Теперь школьникам Дубровки и близлежащих деревень попросту негде учиться.Здание 1988 года постройки, крышу ремонтировали 10 лет назад. Но это не спасло её от разрушения. На данный момент в школе учатся 35 детей. Кровлю будут восстанавливать, ведь в противном случае ученикам придётся ездить в село Юрла, за двадцать километров. Уже определили подрядчика, он приступит к работе в ближайшие дни. Пока идёт ремонт, детям придётся грызть гранит науки дома. Учителя будут приходить к каждому из них. Ведь в селе нет ни интернета, ни сотовой связи.Елена Моисеева, заведующая филиалом Дубровской основной школы: "Дистанционно учатся, сегодня уже учителя, так как плохая связь в деревне, можно сказать, её нет, учителя объехали всех детей, дали задания".Местные жители надеются, что подобный разгул стихии не повторится - здесь всерьез переживают за свои собственные дома, которые так же могут не выдержать очередного удара.