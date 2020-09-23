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← Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта
В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19 →
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21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
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03.09.2020 в 16:50
В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
Горячая линия: прокуратура принимает жалобы на недобросовестных полицейских
Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта
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Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья
Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов
С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение
В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми
Роспотребнадзор ударит по гриппу штрафами. Прививки - дело добровольное или принудительное?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
Программы по благоустройству дворовых территорий в Перми продлены до 2023 года
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