Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта

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Перебои в подаче электроэнергии произошли в городе Перми, Пермском, Добрянском, Нытвенском, Ильинском, Очерском, Верещагинском, Чусовском, Лысьвенском, Кочевском, Кудымкарском, Юсьвинском и ряде других районов Прикамья.
Получить информацию по вопросам электроснабжения жители Пермского края могут по единому номеру компании «Россети Урал» 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.
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