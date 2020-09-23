В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
Из 74 новых инфицированных – 31 мужчина, 40 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9299.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Горячая линия: прокуратура принимает жалобы на недобросовестных полицейских
Сильный ветер оставил без электричества 33 населенных пункта
Во Всемирный день без автомобиля пермякам дарили сладости и читали стихи
Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья
Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов
С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение
В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми
Роспотребнадзор ударит по гриппу штрафами. Прививки - дело добровольное или принудительное?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
Добавить комментарий: