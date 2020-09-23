Во Всемирный день без автомобиля пермякам дарили сладости и читали стихи

В Перми отметили Всемирный день без автомобиля. В автобусах за отказ от личной машины дарили шоколадки и читали стихи. Как лучше передвигаться по городу - за рулем, на пассажирском сидении или пешком?Проверка путевого листа, выдача валидатора. Кондуктор 32-го маршрута Александр берет с собой в автобус еще один «атрибут» - красную сумку с шоколадками. От этого у молодого человека даже настроение поднялось.Александр Федоровых, кондуктор: "Как Дед Мороз. Будешь подарки дарить всем".Шоколадки полагаются тем пассажирам, кто намеренно отдал предпочтение общественному транспорту, оставил свой автомобиль дома и предъявил водительское удостоверение кондуктору. Таким необычным образом перевозчик «РТ Лайн» решил отметить всемирный день без автомобиля.Традиция проводить этот день в пользу экологии появилась в 1997 в Англии. К 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. Вместимость этого автобуса порядка 100 человек. Если представить, что хотя бы половина из них - это автолюбители, которые решили оставить своих железных коней сегодня дома, получается целый свободный от машин квартал.Александр тоже получил сегодня в 32-м маршруте заветную шоколадку. О всемирной акции он не знал, так совпало, но считает что идея очень хорошая. Плюсов в ней немало.Александр Муксинов: "И в экологии, и не нарушают дорожное движение. Да даже просто ходьба для человека - это полезно".Автовладелец Николай мнения противоположного. От машины отказаться не готов. Говорит, на ней куда безопаснее и комфортнее.Николай Каменский: "Во-первых, в качестве безопасности. И удобство - сел и поехал, куда захотел".У Дениса и водительские права есть, и сам автомобиль, но использует он его только для поездок за город. Как признался молодой человек, расположение жилья специально выбирал удобное, чтобы везде можно было дойти пешком. Например, на работу туда-обратно получается порядка 7,5 километров.Денис Демьянец: "Я с точностью до минуты могу сказать, во сколько я буду. Меня только ураган может остановить. Ни авария, ни пробки, ни ремонт. Ничего мне не мешает".Насколько сегодняшняя акция вдохновила автовладельцев, сказать сложно, но персонал, который вышел на маршруты с шоколадом, точно равнодушными не оставили. Они даже на эту тему написали стихи.Александр Федоровых, кондуктор: "Пешеход с утра не в духе, не завел свое авто. К нам садись смелее, шоколад дадим за то".