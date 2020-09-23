← Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов
Во Всемирный день без автомобиля пермякам дарили сладости и читали стихи →
Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья
Екатерина Постаногова: "Сразу побежала к ребенку. Спрашиваю, что случилось? Уронили, голова, говорит, болит".
До этого мальчик находился в школе. Мама даже не могла подумать, что в учебном заведении может быть небезопасно. Скорее всего, на перемене у школьника возник конфликт с другими учениками.
Все произошло на перемене в Доеговской школе в коридоре. Двое детей схватили школьника за руки и ноги, один не удержал - мальчик сильно ударился головой об пол.
Об этом говорят и другие дети, которые стали свидетелями конфликта. Директор школы с журналистами разговаривать не хочет. Считает, что ничего особенного не произошло: ситуация штатная, дети, скорее всего, просто играли. Директор школы с. Доег Юсьвинского района: "Это произошло случайно. Во время перемены дети играли. Никакого правонарушения тут нет".
Как итог – четвероклассник сейчас находится в травматологии. Поступил туда с сотрясением головного мозга. Какие еще могу быть последствия, пока неясно, он проходит лечение. Между тем, ситуацией уже заинтересовались в полиции, проводится проверка.
Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего подростка с травмой головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства получения травмы".Скорее всего, отвечать придется родителям виновных. По словам Екатерины Постаноговой, в школе до сих пор не сказали, кто причастен к конфликту. Только классный руководитель интересовалась здоровьем сына. Теперь мама боится отправлять ребенка в школу.
Женщина еще не решила, будет ли обращаться в суд за возмещением морального вреда. В первую очередь переживает за здоровье сына, ждет, когда выпишут из больницы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов
С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение
В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми
Роспотребнадзор ударит по гриппу штрафами. Прививки - дело добровольное или принудительное?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
Программы по благоустройству дворовых территорий в Перми продлены до 2023 года
Полицейские и представители банков призвали пермяков к бдительности
«Сохраним лес»: жители Прикамья высадили за день более 1000 деревьев
Коронавирус: где быстро сдать тест и проверить лёгкие?
Добавить комментарий: