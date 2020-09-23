Серьезные драки произошли сразу в двух школах Прикамья

В школах Прикамья зафиксированы сразу две жестокие драки. Как уверяют родители, сверстник избил второклассника в пермском лицее №3. И почти аналогичная ситуация произошла в Юсьвинском районе. Здесь 11-летний ребенок попал в больницу с сотрясением мозга. Почему этот факт пытаются скрыть?Екатерина Постаногова была в шоке, когда увидела, как помогают идти ее 11-летнему сыну. Сам мальчик передвигался с трудом. Дома стало еще хуже, появилась рвота, сильно болела голова.Екатерина Постаногова: "Сразу побежала к ребенку. Спрашиваю, что случилось? Уронили, голова, говорит, болит".До этого мальчик находился в школе. Мама даже не могла подумать, что в учебном заведении может быть небезопасно. Скорее всего, на перемене у школьника возник конфликт с другими учениками.Все произошло на перемене в Доеговской школе в коридоре. Двое детей схватили школьника за руки и ноги, один не удержал - мальчик сильно ударился головой об пол.Об этом говорят и другие дети, которые стали свидетелями конфликта. Директор школы с журналистами разговаривать не хочет. Считает, что ничего особенного не произошло: ситуация штатная, дети, скорее всего, просто играли. Директор школы с. Доег Юсьвинского района: "Это произошло случайно. Во время перемены дети играли. Никакого правонарушения тут нет".Как итог – четвероклассник сейчас находится в травматологии. Поступил туда с сотрясением головного мозга. Какие еще могу быть последствия, пока неясно, он проходит лечение. Между тем, ситуацией уже заинтересовались в полиции, проводится проверка.Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего подростка с травмой головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства получения травмы".Скорее всего, отвечать придется родителям виновных. По словам Екатерины Постаноговой, в школе до сих пор не сказали, кто причастен к конфликту. Только классный руководитель интересовалась здоровьем сына. Теперь мама боится отправлять ребенка в школу.Женщина еще не решила, будет ли обращаться в суд за возмещением морального вреда. В первую очередь переживает за здоровье сына, ждет, когда выпишут из больницы.