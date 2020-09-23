Энергетики обеспечили поступление тепла в центр реабилитации инвалидов

Андрей Елькин, мастер аварийно-восстановительного участка: "Удаляем задвижку на 80, вырезаем, так как она больше 20 лет стоит, заржавела, и ставим новую, и после этого будем запускать".Новая задвижка рассчитана на давление в 16 атмосфер и четверть века службы. Мобильные бригады при необходимости прибывают на место - для этого есть фургоны со специальной аппаратурой.15 сентября в Перми стартовал отопительный сезон, по рекомендации городской администрации энергетики "Т Плюс" не стали выжидать так называемые «холодные пять суток», и процесс стартовал в первую очередь в объектах социальной сферы. Социальная сфера и жилой фонд тепло получают, с точечными проблемами, как в случае с центром реабилитации, специалисты разбираются адресно. На подключение тепла даётся порядка двух-трёх недель, однако уже сейчас промежуточные итоги следующие.Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Энергетики обеспечили подачу тепловой энергии во все объекты социальной сферы города Перми, то есть снабжаются теплом детские сады, школы, больницы, поликлиники, дворцы культуры, учебные заведения. Также снабжаются теплом жилые дома, то есть обеспечено более 90 процентов жилого фонда, за который отвечают "Т Плюс" и "Пермская сетевая компания".Энергетики напоминают, что управляющим организациям нужно заранее сообщать о готовности внутридомовых коммуникаций, после чего можно начинать запуск теплоносителя непосредственно в батареи пермяков.У энергетиков налажена обратная связь с населением - работает кол-центр Пермской сетевой компании: 243-72-99, сотрудники работают с утра до вечера и готовы ответить на интересующие вопросы.