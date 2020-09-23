С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение
Изменится движение некоторых автобусных маршрутов, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.
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