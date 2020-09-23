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В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты

В Пермском крае объявлен аукцион на поставку 6 передвижных рентгеновских аппаратов. Начальная цена контракта составляет 47,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».
Аппарат представляет собой передвижную стойку на колесах с встроенным моноблоком. Благодаря малогабаритным размерам, аппарат можно использовать в небольших помещениях, свободно перемещать между кроватями и провозить через узкие дверные проёмы.
Новые палатные рентгены будут установлены до конца года в крупных медицинских учреждениях Пермского края - краевой детской клинической больнице, Пермском краевом онкологическом диспансере, городской клинической больнице №4 в г. Перми, городской больнице им. Вагнера в г. Березники, Чайковской центральной городской больнице, городской больнице города Соликамск.

Опубликовано: 23.09.2020 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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← До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми

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До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми

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