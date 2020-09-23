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С 25 по 28 сентября на ул. Героев Хасана ограничат движение →
В крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты
Аппарат представляет собой передвижную стойку на колесах с встроенным моноблоком. Благодаря малогабаритным размерам, аппарат можно использовать в небольших помещениях, свободно перемещать между кроватями и провозить через узкие дверные проёмы.
Новые палатные рентгены будут установлены до конца года в крупных медицинских учреждениях Пермского края - краевой детской клинической больнице, Пермском краевом онкологическом диспансере, городской клинической больнице №4 в г. Перми, городской больнице им. Вагнера в г. Березники, Чайковской центральной городской больнице, городской больнице города Соликамск.
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