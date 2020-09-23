До конца недели отопление должны включить во всех жилых домах Перми

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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Роспотребнадзор ударит по гриппу штрафами. Прививки - дело добровольное или принудительное?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
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