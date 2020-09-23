Роспотребнадзор ударит по гриппу штрафами. Прививки - дело добровольное или принудительное?

Роспотребнадзор Пермского края разослал две тысячи предписаний различным организациям с требованием провести вакцинацию от гриппа. Согласно бумаге, прививки должны поставить больше половины сотрудников, а если это группа риска (врачи, учителя, торговля, транспорт), то почти все. В противном случае могут выписать штраф.В эпоху COVID-19 к обычному гриппу лучше подготовиться заранее. Ирина Широкова и раньше ставила прививки, не заболела ни разу и сегодня не отошла от традиции,Ирина Широкова: "Прививка оберегает от возможного заражения. Поэтому я всегда ставлю. Могу смело сказать, после прививок я не болела".Соблюдая все меры медицинской безопасности, прививочные пункты сейчас располагаются в самых неожиданных местах: в автомобилях, ТОСах и просто в торговых центрах. Все, чтобы быть ближе к пациентам.Лариса Кулебакина, заведующая поликлиникой №3 больницы им. С.Н. Гринберга: "Мы находимся в торговых центрах различных, на открытых площадках, поэтому призываем население, как можно большему количеству привиться против гриппа".Прививка от гриппа по доступности сегодня сравнима с продуктами в супермаркете. С той только разницей, что вакцинация у нас проводится бесплатно. Другой принцип — это добровольность. Но здесь есть нюанс.Роспотребнадзор разослал предпринимателям и юридическим лицам предписания, в которых призывает провести вакцинацию против гриппа не менее 60% всех сотрудников компаний, а если работники находятся в «группе риска», то плановый показатель уже доходит до 75%.Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Мы все знаем, что в этом году ситуация особенная, она обусловлена сочетанной циркуляцией вируса гриппа и COVID. Мы предполагаем, что это будет обусловливать тяжесть заболевания".Всего разослали более двух тысяч предписаний. Особое внимание к группам риска: медицина, образование, торговля, транспорт, крупные промышленные предприятия.Убедить сделать прививку удается далеко не всех сотрудников, при том, что все условия созданы.Мария Борисова, специалист по качеству торговой сети: "Никого не принуждаем, процедура добровольная, но по нашим оценкам, где-то собираем привить 60% сотрудников".Проблема в том, что в предписании есть ссылка на статью административного кодекса, по которой, в случае если нужные проценты вакцинации показаны не будут, руководителям грозит штраф до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам уже до 500 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.Александр Антипов, адвокат: "В принципе это законно, но с точки зрения здравого смысла, это не совсем понятно. Потому что работодатель не может заставить своих сотрудников пройти вакцинацию, он обязан их отправить, по сути, в неоплачиваемый отпуск до того момента, когда идут эти основания, и фактически производство будет остановлено".При этом первые проверки по выполнению предписания сотрудники Роспотребнадзора планируют начать уже скоро.