Коронавирус: где быстро сдать тест и проверить лёгкие?

В Перми открылось обособленное лечебно-диагностическое отделение вирусных и бактериальных инфекций. Здесь готовы оказать помощь при малейшем подозрении на COVID-19 и на самых ранних стадиях проверить легкие. Ольга Тюрина недавно вернулась из отпуска. Но перед тем как выйти на работу, решила сдать тест на коронавирус. В краевой столице эту процедуру оказывают шесть медицинских организаций. Одна из них – «Медси» – новый бренд хорошо известной клиники «Медлайф» в Перми.Ольга Тюрина: "Как человек с высокой гражданской ответственностью решила пройти проверку перед выходом, чтобы убедиться, что сама не болею".Отличительная особенность «Медси» на Петропавловской, 43 – обособленное лечебно-диагностические отделение вирусных и бактериальных инфекций, открытие которого призвано снизить нагрузку на городскую систему здравоохранения. Здесь есть всё для диагностики инфекционных заболеваний.Приём ведут терапевт, ЛОР, проводится забор анализов. При необходимости оформляется лист нетрудоспособности. Медицинские услуги оказываются за наличный расчет и по полисам ДМС, как в клинике, так и на дому.Елена Фокина, заведующая отделением терапии клиники «Медси» на Петропавловской: "Мы в клинике принимаем пациентов с повышенной температурой от 37 и выше, с насморком, болью в горле, с кашлем и любыми другими катаральными симптомами".В том числе с COVID-19, а также тех, кто был в контакте или – как Ольга Тюрина, прибывших из-за границы, карантинных территорий в течение 14 дней. Важно, что осмотр таких пациентов в других отделениях клиники не проводится. Также при подозрении на коронавирусную инфекцию, для выявления на ранних стадиях признаков двусторонней пневмонии будет предложено пройти КТ легких.Ксения Белоконь, главный врач клиники «Медси» на Петропавловской: "У нас новый аппарат компьютерной томографии GE Revolution EV, который позволяет в течение 15 минут получить результат, и врач уже понимает, есть пневмония или нет".В лечебно-диагностическом отделении вирусных и бактериальных инфекций клиники «Медси» соблюдаются строгие меры безопасности – обработка поверхностей, обеззараживание воздуха. Лечение пациентов с легким течением COVID-19 проводится только на дому. Ждать своей очереди к врачу не придется - приём ведется строго по предварительной записи.