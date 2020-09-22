← В Кудымкаре построили первую в Прикамье модульную лыжную базу
В Перми пройдет прямая линия по вывозу ТКО
Прямая линия пройдет 23 сентября с 11:00 до 12:00 в call-центре города Перми. Пермяки смогут позвонить по телефону: 2-059-059 и задать вопросы по размещению и содержанию площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), качества предоставления и взимания платы за услуги по вывозу ТКО, ликвидации несанкционированных мест накопления отходов, а также по другим вопросам.
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