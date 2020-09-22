«Сохраним лес»: жители Прикамья высадили за день более 1000 деревьев
Масштабная кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес» проходит в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» и направлена на привлечение внимания общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, пострадавших от лесных пожаров. К концу ноября планируется высадить 40 млн деревьев по всей стране.
В Пермском крае в 2020 году в рамках нацпроекта запланированы лесовосстановительные работы на площади 46,6 тыс. га. Из них на 4,5 тыс. га будет проведена посадка леса. Это на 1 тыс. га больше, чем в прошлом году.
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