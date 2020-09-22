В Кудымкаре построили первую в Прикамье модульную лыжную базу
В новом здании раздевалки, комнаты для хранения лыж, прокат, санузлы, буфет, комнаты для тренеров. Совсем скоро прибудет новый инвентарь и буран для подготовки трассы.
Анатолий Жвакин, вице-президент федерации лыжных гонок Пермского края: "Монтируют отдельные вакс-кабины – помещения, предусмотренные для подготовки лыж. Лыжи готовятся с большими испарениями, и чтобы люди не портили здоровье, такие вещи предусматриваются".
Это первая модульная лыжная база в Пермском крае. В этом году их будет построено четыре. Аналогичные объекты появятся в Очере, Култаево, Краснокамске.
Татьяна Чеснокова, и.о. министр физической культуры и спорта Пермского края: "Каждая территория выбирает себе свои опции. Например, в Чусовом мы будем делать искусственное оснежение трасс, в Култаево в Пермском районе тоже устанавливается модульная база, и со своей стороны район будет делать освещение трассы. Нытва планирует сделать лыже-роллерную трассу".Стоимость – около восьми миллионов рублей. На строительство ушло менее полугода. В будущем планируется поставить такие базы во всех территориях региона, где лыжные виды спорта развиваются в школах, и нет соответствующих условий.
Игорь Чеботков, руководитель отдела спорта администрации г. Кудымкар: "Существующие старые базы, деревянные, они построены были в конце 60-х годов, уже приходят в негодность".Также в Кудымкаре идет строительство площадки ГТО, открытие планируется в октябре. Подобные появятся в девяти муниципалитетах региона. Они возводятся в рамках проекта «Демография», на это из федерального бюджета выделено 25 миллионов рублей.
Площадка в Кудымкаре будет установлена на стадионе «Парма» и будет укомплектована всем необходимым для сдачи полного комплекса упражнений, который входит в программу ГТО.
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