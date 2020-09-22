В ПГНИУ и Политехе коронавирус нашли у 19 человек

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Как заявлено, все заболевшие проходят лечение в домашних условиях и соблюдают режим самоизоляции. Один из заразившихся студентов ПГНИУ живет в общежитии №6. По информации вуза, у него болезнь протекает бессимптомно, студент изолирован вместе с соседом по комнате.
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