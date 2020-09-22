Депутаты оценят готовность Перми к отопительному сезону
Депутаты Пермской городской Думы сегодня оценят готовность краевой столицы к отопительному сезону. Впервые с апреля парламентарии встретятся на пленарном заседании в очном режиме, что позволит оперативно отследить проблемные точки по теплу.
Кроме того, депутаты обсудят транспортную инфраструктуру в районе Красных казарм. Дороги там строить надо, но у Контрольно-счетной палаты есть сомнения в обоснованности трат.
Еще одна традиционная тема - подготовка проекта бюджета на следующий год и трехлетний текущий период. Особые экономические условия, связанные с коронавирусом, диктуют новые, более сдержанные принципы работы с бюджетом. Депутатам предстоит решить, как сохранить социальные обязательства и при этом продолжить другие важные программы, например, по благоустройству частного сектора. Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Заложить и сбалансировать, как расходы, так и доходы, оптимально, очень продумано и четко. И здесь надо делать упор и придавать значимость муниципально-частному партнерству, здесь есть много над чем работать. И второе - надо подходить к формированию и распределению финансового потока более инновационно. Уверен, что у нас это получится".
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