Новый виток пандемии: пермские вузы переходят на «гибридное» обучение

На частичное дистанционное обучение переведены сразу три пермских вуза. Пять заболевших коронавирусом выявлено в двух. В этом случае на карантин отправлены только группы. Почти целиком в онлайн ушел медицинский университет, в других отменены все массовые лекции.С первого сентября не прошло и трех недель, а Александру вновь пришлось вернуться к дистанционному формату лекций по географии. И это при том, что еще не успели по полной прочувствовать все прелести "живого" преподавания.

Александр Ведерников, старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ: "Очень не хватало настоящих живых лекций, общения со студентами. Я считаю, образование должно быть оффлайн, ты должен видеть непосредственно результаты своей работы, должен видеть реакцию".При этом в соседней аудитории лекции и семинары проходят в обычном формате. В классическом университете главное условие - слушателей должно быть не больше одной группы. На дистант перешли только лекции для целого потока студентов.

Ксения Пунина, начальник управления общественных связей ПГНИУ: "Мы этот режим называем гибридным. У нас большинство занятий проходит в аудиториях, и только часть лекций переведены в дистанционный режим работы". С новым витком пандемии жизнь в вузах не замирает. На карантин будут отправлять только те группы, где есть заболевшие COVID-19 и преподавателей 65+. Для всех остальных разве что в очередной раз ужесточают масочный режим.

В аграрном университете безопасности также уделяют большое внимание. Студенты готовы терпеть маски, и измерение температуры, все ради живого общения с преподавателем.

Принцип работы и здесь тот же, часть, особенно массовых, занятий проходят онлайн, остальные, как обычно - в аудитории. Людмила Красильникова, и.о. проректора по учебной работе Пермского ГАТУ: "В настоящее время у нас нет оснований для полного перехода на дистанционное обучение, хотя вуз к этому готов в любое время".

Единственный вуз в Перми, который полностью перешел на онлайн обучение - медицинский университет. Коридоры пусты, оффлайн преподают только для старшекурсников и ординаторов. Из 65 кафедр вуза 40 находятся в медицинских учреждениях, в некоторые вообще нет доступа из-за COVID-19. Наталья Минаева, проректор по образовательной деятельности ПГМУ: "У нас очень много ребят, которые подрабатывают в медицинских организациях, преподаватели, которые тоже сотрудничают с медицинскими организациями, и это просто сразу обуславливает повышенный риск".

По аналогии со школами закрытие вузовских групп на карантин происходит по распоряжению Роспотребнадзора. Пока три случая в классическом, два в аграрном университете. В дальнейшем все будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации.