«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
19.09.2020 в 15:25
19.09.2020 в 11:30
18.09.2020 в 12:33
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020
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Объем перерабатываемого мусора в Прикамье планируют увеличить в 14 раз
В Перми по ночам будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Ленина и Компроса
В крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19
В Перми продолжается реконструкция ул. Карпинского
В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса
В Перми произошел скандал между археологами
В Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе
Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе
Режим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 лет
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