В Краснокамске появятся новые остановки по маршруту курсирования «Ласточек»

В Краснокамске появится еще одна остановка по пути следования «Ласточек» - остановка «Рейд» («Заводская») в микрорайоне Заводском. Она расположится по соседству с автобусной остановкой «Заводской микрорайон», в районе пересечения ул. Шоссейной с ул. Ленина. В настоящее время там ведутся работы по обустройству пассажирской платформы. До конца года к этим двум остановкам в Краснокамске должны добавиться еще две: Шоссейная и Никитино. Первая расположится в районе микрорайона Мясокомбинат, вторая – в районе д. Никитино.Также в Краснокамске появится дополнительный​ маршрут автобуса​ с местного автовокзала до станции Краснокамск. Он​ будет курсировать ко времени отбытия поездов. Напомним, сейчас​ ​ к «Ласточке» уже подвозят автобусы​ №4, 15 и 18.​Стоимость поездки на «Ласточке» в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус». Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (маршрут «Станция Пермь II – Станция Пермь I»), предъявив кондуктору билет на «Ласточку».До конца 2022 года предполагается строительство транспортно-пересадочного узла Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков, а также ж/д «скобы», которая исключит заезд на станцию Оверята. В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов – сегодня «Ласточки» доезжают до конечного пункта следования в режиме экспресса за 52 минуты.