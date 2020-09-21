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В Краснокамске появятся новые остановки по маршруту курсирования «Ласточек»
Также в Краснокамске появится дополнительный маршрут автобуса с местного автовокзала до станции Краснокамск. Он будет курсировать ко времени отбытия поездов. Напомним, сейчас к «Ласточке» уже подвозят автобусы №4, 15 и 18.
Стоимость поездки на «Ласточке» в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус». Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (маршрут «Станция Пермь II – Станция Пермь I»), предъявив кондуктору билет на «Ласточку».
До конца 2022 года предполагается строительство транспортно-пересадочного узла Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков, а также ж/д «скобы», которая исключит заезд на станцию Оверята. В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов – сегодня «Ласточки» доезжают до конечного пункта следования в режиме экспресса за 52 минуты.
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