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Объем перерабатываемого мусора в Прикамье планируют увеличить в 14 раз
Достижения намеченных показателей на территории Прикамья необходимо внедрять перспективные направления отрасли – технологии переработки ТКО после сортировки, сбор и утилизацию фракций, запрещенных к захоронению, энергетическую утилизация ТКО.
Проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае разработан по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, переход региона на раздельный сбор мусора – одно из ключевых направлений развития Прикамья в сфере обращения с ТКО и важная задача работы краевого правительства по исполнению национального проекта «Экология».
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