Объем перерабатываемого мусора в Прикамье планируют увеличить в 14 раз

Проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае обсудили на площадке Пермской торгово-промышленной палаты. Проект определяет перспективы развития отрасли на ближайшие десять лет – с 2020 по 2030 год. За это время в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае. При этом сейчас сортируется и обрабатывается только 38 тыс. тонн мусора.Достижения намеченных показателей на территории Прикамья необходимо внедрять перспективные направления отрасли – технологии переработки ТКО после сортировки, сбор и утилизацию фракций, запрещенных к захоронению, энергетическую утилизация ТКО.Проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае разработан по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, переход региона на раздельный сбор мусора – одно из ключевых направлений развития Прикамья в сфере обращения с ТКО и важная задача работы краевого правительства по исполнению национального проекта «Экология».