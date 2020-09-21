В Перми по ночам будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Ленина и Компроса
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В Перми по ночам будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Ленина и Компроса
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В Перми продолжается реконструкция ул. Карпинского
В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса
В Перми произошел скандал между археологами
В Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе
Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе
Режим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 лет
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020
Синоптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье лето
Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов
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