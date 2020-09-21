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В крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19
Из 70 новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 11 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9153.
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