В Перми продолжается реконструкция ул. Карпинского

На ул. Карпинского из-за очередного этапа реконструкции в выходные анонсировали ограничение движения. Как сообщили участники дорожного движения, днем в выходные проезд всё-таки был открыт. Скорее всего, это связано с погодными условиями: в Перми шел снег и дождь, температура была близка к нулю. Будут ли в дальнейшем ограничивать движение на участке, выяснял Сергей Овчинников.В связи с временным закрытием движения транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии с 19 сентября по 15 ноября изменится движение автобусных маршрутов №28 и №29.Как сообщили в департаменте транспорта, автобусный маршрут №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет следовать без заезда на проспект Декабристов по улицам Архитектора Свиязева, Карпинского, Стахановской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «по требованию (Школа № 3)», «микрорайон Ераничи» и на существующих автобусных остановочных пунктах.Автобусный маршрут №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении к улице Милиционера Власова будет следовать без заезда на остановочный пункт «Школа №3» по проспекту Декабристов, улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадки пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.