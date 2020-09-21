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В Перми продолжается реконструкция ул. Карпинского
Как сообщили в департаменте транспорта, автобусный маршрут №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет следовать без заезда на проспект Декабристов по улицам Архитектора Свиязева, Карпинского, Стахановской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «по требованию (Школа № 3)», «микрорайон Ераничи» и на существующих автобусных остановочных пунктах.
Автобусный маршрут №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении к улице Милиционера Власова будет следовать без заезда на остановочный пункт «Школа №3» по проспекту Декабристов, улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадки пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.
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