В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса
В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса, сообщает РБК с ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову.
По словам министра, пробные партии вакцины направлены Минздравом РФ в регионы, чтобы «отработать механизм доставки». «У вакцины особый температурные режим хранения. Мы получили первую партию, выдержали температурный режим и готовы к дальнейшему приёму вакцины», - цитирует издание Мелехову.
Предполагается, что первоначально в регион поступит порядка 10 тыс. доз, в дальнейшем ожидаются дополнительные поставки. Прививаться будут сначала люди, относящиеся к группам риска – врачи, педагоги, работники общепита, транспорта.
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