Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми произошел скандал между археологами

В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса

смотреть видео

В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса, сообщает РБК с ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову.
По словам министра, пробные партии вакцины направлены Минздравом РФ в регионы, чтобы «отработать механизм доставки». «У вакцины особый температурные режим хранения. Мы получили первую партию, выдержали температурный режим и готовы к дальнейшему приёму вакцины», - цитирует издание Мелехову.
Предполагается, что первоначально в регион поступит порядка 10 тыс. доз, в дальнейшем ожидаются дополнительные поставки. Прививаться будут сначала люди, относящиеся к группам риска – врачи, педагоги, работники общепита, транспорта.

Метки: Здоровье, в Пермском крае

Опубликовано: 19.09.2020 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми произошел скандал между археологами

В Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе

Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе

Режим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 лет

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020

Синоптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье лето

Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов

Автобусы новые - проблемы старые: в Перми проверили доступность общественного транспорта

В Перми 70% объектов социальный сферы подключены к теплу

Подростку на «Лексусе» ужесточили приговор


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми произошел скандал между археологами

Обратите внимание

в Перми

В Перми произошел скандал между археологами
В Перми произошел скандал между липецкими и пермскими археологами из-за раскопок, находящихся на улице Ленина, возле 17-й гимназии. После проведения конкурса контракт на раскопки выиграла компания ООО «Экспедиция» из Липецка. Место для раскопок уникальное — самый центр Перми, в кратчайшие сроки здесь необходимо провести спасательные раскопки, перед строительством нового корпуса 17-й гимназии. Раскопки идут всего неделю, площади освоены немалые, но настоящих ценных находок пока нет. Как утверждают пермские археологи, выполнить такой объем работ, соблюдая все научные предписания, просто невозможно. Отсюда и нарушения технологии раскопок. Но без экскаватора на археологических раскопках нет другого способа снять верхний балластный слой почвы с бывшей автостоянки. Государственная инспекция в действиях подрядчика никаких нарушений не зафиксировала. До конца сезона остается не так много времени. Археологам, несмотря на разные подходы, придется попытаться найти общий язык. Коллекцию по окончанию нынешних раскопок обещают оставить в Пермском краеведческом музее.
19.09.2020 в 15:25

Метки: Наука и техника, Культура, в Перми

Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе
Новый детский садик на Байкальской должны достроить до конца года, а в будущем корпусе школы №93 - начать отделочные работы. Такие заявления прозвучали во время инспекции главных социальных строек в городе. По контракту закончить стройку детского сада должны до конца года, но присутствуют некоторые отставания, которые намерены ликвидировать. На улице Желябова - здание готово к отделке, однако, начинать её необходимо было после подачи тепла. Для ускорения процессов пришлось подключиться главе Перми Дмитрию Самойлову. Также мэр побывал в строящемся детсаду на улице Плеханова. Садики строятся по национальному проекту «Демография». Новый корпус школы №93 строится в рамках нацпроекта «Образование». Здание рассчитано на 400 учеников. В городе уже строится 5 школ и 4 детских сада. Как заявлено, контролировать ход работ будут в еженедельном режиме.
19.09.2020 в 11:30

Метки: Власть, в Перми

Пожар на ул. Кочегаров тушили всю ночь
Жители микрорайонов Парковый, Железнодорожный, Крохалева сегодня ночью услышали звук сильного взрыва. В МЧС сообщили, что в это время на ул. Кочегаров начался пожар. Загорелась территория промывочно-пропарочной станции, синтетическое покрытие. Есть пострадавшие - мужчина получил ожоги 80% тела. Пожарные боролись с огнем всю ночь. На месте работали 36 человек и 12 машин. Сейчас пламя локализовано.
18.09.2020 в 12:33

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В Перми начинается суд по делу о гибели 5 человек в мини-отеле «Карамель»
Суд начинает рассматривать уголовное дело в отношении управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. 20 января из-за хлынувшего в подвал кипятка погибли 5 человек, четверо пострадали.
17.09.2020 в 10:18

Метки: Аварии, Преступления, в Пермском крае, в Перми, Официально

«Осенний сад»: для всех, кто урожаю рад
На «Пермской ярмарке» открылась 12-я межрегиональная выставка «Осенний сад». Здесь представили посадочный материал «под зиму», саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена, инвентарь, впервые — фермерское животноводство: кроликов, петухов и коз.
16.09.2020 в 16:50

Метки: Деньги, Общество, в Перми

В России

«Золотая шайба»: в Перми определился победитель Суперфинала
В Перми определился победитель Суперфинала Всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов
17.09.2020 в 18:19

Метки: Спорт, в Пермском крае, В России

В перечень площадок для вакцинации от гриппа добавились офисы МФЦ и предприятия
Как сообщили в краевом Минздраве, с начала плановой вакцинации от гриппа в Прикамье поставлено уже более 30 тыс. прививок. Вирусологи отмечают, что отсутствие прививки в условиях распространения коронавируса может привести к тяжелому протеканию болезни и пневмонии. Теперь прививочные пункты будут работать не только в крупных торговых центрах, но и в филиалах МФЦ: в 6 районах​ Перми​ (по одному в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском,​ Орджоникидзевском и два​ в Свердловском районе) и​ в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса. Кроме того, создано более 1 тыс. мобильных бригад. Они будут осуществлять выезды с целью вакцинации населения в школы, детские сады и на производства.​​
08.09.2020 в 10:15

Метки: Здоровье, В России

Хохловка приглашает на «Экопикник»
19-20 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится «ЭкоПикник» – «медленный» фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Это первое массовое мероприятие в «Хохловке» за полгода. Фестиваль пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
03.09.2020 в 16:50

Метки: Культура, В России, в Пермском крае

Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте
30.08.2020 в 20:41

Метки: Общество, в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

В Губахе открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой»
В Губахе стартовал 9-й театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». На открытии представили постановку «О чем молчат камни» Башкирского государственного театра оперы и балета. Спектакль рассказывает зрителю поэтичную историю о том, что происходило в эпоху палеолита в таинственной пещере, хранящей редчайшие образцы искусства времен каменного века: первобытную роспись. Как говорят, из-за дождя балетный линолеум, расстеленный на сцене, намокал. Было прохладно. Несколько раз танцовщики поскальзывались, но это не смутило ни самих артистов, ни зрителей.
24.08.2020 в 17:15

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавирусаВ Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса

В Перми произошел скандал между археологамиВ Перми произошел скандал между археологами

В Перми утвердили план проведения пятого исторического форумаВ Перми утвердили план проведения пятого исторического форума

В Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексеВ Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе

Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городеГлава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе

Режим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 летРежим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 лет

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020

Синоптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье летоСиноптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье лето

Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков ГусейновПрезидентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов

Автобусы новые - проблемы старые: в Перми проверили доступность общественного транспортаАвтобусы новые - проблемы старые: в Перми проверили доступность общественного транспорта

В Перми 70% объектов социальный сферы подключены к теплуВ Перми 70% объектов социальный сферы подключены к теплу

Фильм Август (2008) - где посмотреть?Фильм Август (2008) - где посмотреть?

Подростку на «Лексусе» ужесточили приговорПодростку на «Лексусе» ужесточили приговор

"Фанфары Победы": в Перми открывается фестиваль военных и духовых оркестров"Фанфары Победы": в Перми открывается фестиваль военных и духовых оркестров

В электричках стартует акция для владельцев домашних животныхВ электричках стартует акция для владельцев домашних животных

В Перми идет монтаж новых остановочных пунктов и навесовВ Перми идет монтаж новых остановочных пунктов и навесов

«Выздоравливай, малыш!»: детей-сирот поддержали всем миром«Выздоравливай, малыш!»: детей-сирот поддержали всем миром

В крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19В крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19

Пожар на ул. Кочегаров тушили всю ночьПожар на ул. Кочегаров тушили всю ночь

Чемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителейЧемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителей

Чемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителейЧемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителей

В администрации Перми прошло заседание штаба по запуску отопленияВ администрации Перми прошло заседание штаба по запуску отопления

Глава Перми проинспектировал главные дорожные стройки городаГлава Перми проинспектировал главные дорожные стройки города

В Соликамске задержан подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчикаВ Соликамске задержан подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчика

Советник ВГТРК Валерий Сергеев награжден за значительный вклад в развитие связиСоветник ВГТРК Валерий Сергеев награжден за значительный вклад в развитие связи

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную