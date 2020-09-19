В Перми произошел скандал между археологами

В Перми произошел скандал между липецкими и пермскими археологами из-за раскопок, находящихся на улице Ленина, возле 17-й гимназии. После проведения конкурса контракт на раскопки выиграла компания ООО «Экспедиция» из Липецка. Место для раскопок уникальное - самый центр Перми, в кратчайшие сроки здесь необходимо провести спасательные раскопки, перед строительством нового корпуса 17-й гимназии.

Место интересно тем, что при более ранних раскопках, рядом с усадьбой 1820 года археологи обнаружили настоящий мужицкий схрон: 18 бутылок вина и курительную трубку.

На раскопках в 2004 году здесь нашли еще более интересные артефакты, относящиеся к Гляденовской археологической культуре - первое тысячелетие до нашей эры. Фактически на сегодня это единственный объект раннего железного века на территории современной Перми.

Михаил Перескоков, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ: "Судя по тому, что есть металлургия, это вряд ли было временным поселением".

Нынешние раскопки идут всего неделю, площади освоены немалые, а вот настоящих ценных находок пока нет.

Игорь Козмирчук, директор ООО «Экспедиция»: "На этом участке, на склоне, нам удалось зафиксировать находки только 20 века. Самая древняя находка - одну монету мы нашли 1862 года".

Как утверждают пермские археологи, выполнить такой объем работ, соблюдая все научные предписания, просто невозможно. Отсюда и нарушения технологии раскопок.

Сергей Коренюк, заместитель начальника Камской археологической экспедиции: "Главная цель у них - быстрее вскрыть и вместе с балластом они вскрыли частично и культурный слой. Когда они утверждают, что везде 20 век и находок нет, так как они могут быть, если трактором все вскрыто".

Но без экскаватора на археологических раскопках нет другого способа снять верхний балластный слой почвы с бывшей автостоянки.Государственная инспекция в действиях подрядчика никаких нарушений не зафиксировала.

Александр Жуковский, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "Наличие здесь экскаватора это не криминал. Но контроль за его работой и ответственность за то, как исследуется памятник археологии, несет держатель открытого листа".

До конца сезона остается не так много времени. Археологам, несмотря на разные подходы, придется попытаться найти общий язык. Коллекцию по окончанию нынешних раскопок обещают оставить в Пермском краеведческом музее.