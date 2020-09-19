В Прикамье закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе

Закончились пуско-наладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе в поселке Ключики. Мусороперерабатывающий комплекс появился в рамках национального проекта «Экология». И в Прикамье он уже четвертый.Путь мусора начинается с конвейера, а затем продолжается в специальном барабане, где отсеивается мелкая фракция. А дальше за дело берутся рабочие.Ручная сортировка мусора происходит на специальной ленте с регулируемой скоростью. Под каждый вид мусора - свой контейнер.На линии будут сортировать то, что само по себе разлагается очень долго, а после переработки может получить «новую» жизнь: стекло, пластик, макулатуру, цветные металлы и полиэтилен. С пермскими предприятиями договоренность уже есть.Константин Уфимцев, исполнительный директор ООО «ТрансЭфект»: "Из полиэтиленовой тары изготавливаются материалы для благоустройства города, например, скамейки".После ручной сортировки все, что осталось, отправляют в пресс и захоронят на полигоне.Юлия Скопец, главный эколог ПК ГУП «Теплоэенерго»: "Создание нового мусоросортировочного комплекса - это важный шаг к улучшению экологической обстановки в Пермском крае, к снижению объемов мусора, которые идут на полигон и к увеличению вторсырья, которое идет на переработку".Дарья Некрасова, начальник отдела реализации реформы по обращению с ТКО министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: "На сегодняшний день это четвертый комплекс по обработке отходов. Он является самым мощным. В дальнейшем планируется строительство еще нескольких объектов, которые также будут обрабатывать большое количество ТКО".Глава региона Дмитрий Махонин поручил работу в этом направлении усилить. Ну, а комплекс в Ключиках заработает в конце года. Сюда будут привозить отходы из Кукуштанского, Пальниковского Платошинского сельских поселений и Чайковского городского округа.