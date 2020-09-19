Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе

Новый детский садик на Байкальской должны достроить до конца года, а в будущем корпусе школы №93 - начать отделочные работы. Такие заявления прозвучали во время инспекции главных социальных строек в городе.

По контракту закончить стройку детского сада должны до конца года. По словам подрядчика, в процессе возникли сложности с земляными работами - появилось небольшое отставание, которое, впрочем, намерены ликвидировать.

На улице Желябова - здание готово к отделке, однако, начинать её необходимо было после подачи тепла. Для ускорения процесса пришлось подключиться главе Перми Дмитрию Самойлову.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Вы тоже нас не подводите - вижу, народу не очень много. Ожидал от вас большего продвижения за месяц".

Также мэр побывал в строящемся детсаду на улице Плеханова. Садики строятся по национальному проекту «Демография». После сдачи объектов появится более тысячи мест для пермских малышей.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Я на следующую неделю, на среду, назначил совещание с приглашением и генподрядчиков, и ответственных лиц администрации города, и представителей «Т Плюс» и ПСК. Уверен, найдём самые эффективные и быстрые решения. Из общего могу сказать, что в том случае, если задачи выполняться не будут, я продолжу серию кадровых решений".

Ещё одна точка визита - будущий корпус школы №93. Ранее здесь потребовалась смена подрядчика. Новый, по словам городских властей, взял нужный темп работы.

Орест Димидов, генеральный директор компании-подрядчика: "Думаем, к концу года закрыть тепловой контур, запустить систему отопления, чтобы можно было производить отделочные работы.

Новый корпус школы строится в рамках нацпроекта «Образование». Здание рассчитано на 400 учеников. Как и на других объектах, задачи те же - завершить работы качественно и в срок.

В городе уже строится 5 школ и 4 детских сада. Как заявлено, контролировать ход работ будут в еженедельном режиме.