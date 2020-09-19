← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020
Глава Перми проинспектировал главные социальные стройки в городе →
Режим самоизоляции продлен до 4 октября для людей старше 65 лет
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 4 октября. Также пока до этого числа по-прежнему запрещено работать ночным клубам и дискотекам, детским развлекательным и досуговым заведениям, не разрешается проводить культурно-массовые мероприятия. Ношение масок в общественных местах - обязательно. За этим пообещали следить особо. К заседанию штаба в онлайн-режиме прямо из больницы присоединился глава Пермского края. COVID-19 у него был выявлен накануне. Дмитрий Махонин госпитализирован, но, как сообщает он сам, болезнь протекает в легкой форме. Самочувствие - удовлетворительное.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.09.2020
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