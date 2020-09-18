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Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов
Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края: "Цели и задачи амбициозные, мы на четыре года проработали задачи, задача первая, как всем известно, спортсмены, достигая своего уровня, из региона уезжают, мы озвучим программу, чтобы постараться их удерживать в Пермском крае, чтобы наш город - где родился, там и пригодился, будем поощрять тренеров и спортсменов".
Дзюдо - вид спорта в Прикамье популярный, говорят спортсмены, после затишья, вызванного в том числе и коронавирусом, надо набирать обороты, и обновление в руководстве федерации вполне может способствовать дальнейшему развитию дзюдо.
Владимир Плотников, вице-президент федерации дзюдо России: "Мы надеемся, что с новыми лицами у нас появится движение, новое финансирование, надеемся, что новый президент привлечёт частное финансирование, это позволит развитие сделать более динамичным, провести учебно-тренировочные сборы, больше ездить на соревнования, приглашать специалистов, и я думаю, что дзюдо сейчас в Пермском крае получит новый импульс".
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