Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов

Федерация дзюдо Прикамья провела отчётно-выборную конференцию. На встрече был выбран президент федерации, им стал мастер спорта Яков Гусейнов, который до сегодняшнего дня занимал пост вице-президента. Коллеги единогласно поддержали предложенную кандидатуру.Яков Гусейнов рассказал, что пермские спортсмены готовятся к первенству края, которое запланировано на октябрь в Березниках, и поделился более долгосрочными планами.Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края: "Цели и задачи амбициозные, мы на четыре года проработали задачи, задача первая, как всем известно, спортсмены, достигая своего уровня, из региона уезжают, мы озвучим программу, чтобы постараться их удерживать в Пермском крае, чтобы наш город - где родился, там и пригодился, будем поощрять тренеров и спортсменов".Дзюдо - вид спорта в Прикамье популярный, говорят спортсмены, после затишья, вызванного в том числе и коронавирусом, надо набирать обороты, и обновление в руководстве федерации вполне может способствовать дальнейшему развитию дзюдо.Владимир Плотников, вице-президент федерации дзюдо России: "Мы надеемся, что с новыми лицами у нас появится движение, новое финансирование, надеемся, что новый президент привлечёт частное финансирование, это позволит развитие сделать более динамичным, провести учебно-тренировочные сборы, больше ездить на соревнования, приглашать специалистов, и я думаю, что дзюдо сейчас в Пермском крае получит новый импульс".