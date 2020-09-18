Автобусы новые - проблемы старые: в Перми проверили доступность общественного транспорта

Представители краевой организации всероссийского общества инвалидов проверили доступность транспорта в Перми. Автобусы - почти везде новые, с низкими полами, а вот проблемы остались старые. В том числе и на остановках. Насколько сложно передвигаться по городу человеку с ограниченными возможностями здоровья?Заехать в автобус даже по специальному пандусу инвалиду-колясочнику удается не сразу, даже несмотря на то что автобус низкопольный. По инструкции, помощь в посадке человеку с ограниченными возможностями здоровья должен был оказать водитель автобуса, но за него это сделал участник акции по проверке доступности общественного транспорта.На трамвайной остановке "ул. Пушкина", кроме крутого заезда, пришлось долго ждать подходящий транспорт. До "правильного" трамвая, подходящего людям с ограниченными возможностями здоровья, было пять обычных. Построить маршрут бывает непросто. На разворотном кольце "Разгуляй" обнаружилась еще одна проблема - даже при наличии пандуса выйти, точнее, скатить коляску без последствий получилось только общими усилиями. Все недочеты, зафиксированные в ходе акции по проверке доступности общественного транспорта, будут отправлены в прокуратуру и городскую администрацию.