Синоптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье лето
"Сегодня на территории Прикамья наблюдаются серьезные температурные контрасты. Если в центральных и южных районах достаточно тепло, то на севере температура около 5 градусов и ниже, идет дождь. По самому крайнему северу не исключен мокрый снег. В субботу на большей части края будет теплый день с температурой 13-17 градусов. Холоднее будет на северо-западе, в Коми-Пермяцком округе, там около 10 градусов, во второй половине дня будет проходить холодный фронт. В Перми вечером температура понизится до +10. Воскресенье, судя по всему, станет самым холодным днем нынешнего сентября. Мы будем находиться в тыловой части циклона. По юго-востоку края ожидаются дожди, возможно сильные, на остальной части территории будет облачно, температура в пределах 6-10 градусов. Предварительно, пик похолодания ожидается в начале следующей недели, но до снега скорее всего не дойдет. Начиная с середины третьей декады есть высокая вероятность установления антициклона и интенсивного выноса теплого воздуха, как на европейскую часть России, так и на Урал", - сообщил Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.
Бабье лето по прогнозам синоптиков ожидается в середине третьей декады сентября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Президентом федерации дзюдо Прикамья стал Яков Гусейнов
Автобусы новые - проблемы старые: в Перми проверили доступность общественного транспорта
В Перми 70% объектов социальный сферы подключены к теплу
Подростку на «Лексусе» ужесточили приговор
"Фанфары Победы": в Перми открывается фестиваль военных и духовых оркестров
В электричках стартует акция для владельцев домашних животных
Чемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителей
В администрации Перми прошло заседание штаба по запуску отопления
В Соликамске задержан подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчика
Владельцу мини-отеля «Карамель» грозит до 10 лет лишения свободы
Добавить комментарий: