Синоптики рассказали, когда в Прикамье придет бабье лето

В Перми сегодня стало немного теплеть, осадки прекратились, периодически даже проглядывает солнце. О погоде на выходные рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов."Сегодня на территории Прикамья наблюдаются серьезные температурные контрасты. Если в центральных и южных районах достаточно тепло, то на севере температура около 5 градусов и ниже, идет дождь. По самому крайнему северу не исключен мокрый снег. В субботу на большей части края будет теплый день с температурой 13-17 градусов. Холоднее будет на северо-западе, в Коми-Пермяцком округе, там около 10 градусов, во второй половине дня будет проходить холодный фронт. В Перми вечером температура понизится до +10. Воскресенье, судя по всему, станет самым холодным днем нынешнего сентября. Мы будем находиться в тыловой части циклона. По юго-востоку края ожидаются дожди, возможно сильные, на остальной части территории будет облачно, температура в пределах 6-10 градусов. Предварительно, пик похолодания ожидается в начале следующей недели, но до снега скорее всего не дойдет. Начиная с середины третьей декады есть высокая вероятность установления антициклона и интенсивного выноса теплого воздуха, как на европейскую часть России, так и на Урал", - сообщил Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.Бабье лето по прогнозам синоптиков ожидается в середине третьей декады сентября.