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В Перми 70% объектов социальный сферы подключены к теплу
Для подачи теплоносителя в квартиры необходимо подтверждение технической готовности теплоэнергоустановок зданий. Важная роль в этом процессе отводится обслуживающим организациям – управляющим компаниям и ТСЖ, которые должны оперативно проводить соответствующие работы и своевременно направлять заявки на подачу тепла.
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