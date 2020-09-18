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Подростку на «Лексусе» ужесточили приговор
Краевой суд заменил приговор 17-летнему подростку, который за рулём отцовского "Лексуса" сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе в Перми, на более суровый.
Ранее в Индустриальном районном суде ему был назначен условный срок – 2 года. С такими решением не согласились родственники погибшей и общественность. В итоге прокуратуре Пермского края приговор удалось обжаловать. Новый вердикт– 1,5 года воспитательной колонии, а также запрет на управлением транспортным средством на 2,5 года.
Трагедия произошла 6 мая на перекресте Братьев Игнатовых и Шоссе Космонавтов. Школьник пронесся на запрещающий сигнал со скоростью 115 км/ч, объяснив это тем, что не видел светофора и не смотрел на спидометр, так как торопился домой.
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