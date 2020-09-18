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"Фанфары Победы": в Перми открывается фестиваль военных и духовых оркестров
Фестивальное движение будет проходить в краевой столице на протяжении трех дней. В первый день, 18 сентября, состоится открытие фестиваля. На городской эспланаде сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города.
Во второй день, 19 сентября, на открытых площадках города (Парк Чехова, Сад Миндовского, Парк «Счастье есть», Соборная площадь) пройдут выступления оркестров-участников фестиваля. В репертуаре - военная, классическая, народная и эстрадная музыка, танцевальные номера.
Третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу – в этот вечер каждый зритель сможет насладиться настоящим музыкальным спектаклем с хорошей акустикой и современными светоэффектами.
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