"Фанфары Победы": в Перми открывается фестиваль военных и духовых оркестров

В Перми сегодня откроется всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы». В нем примут участие коллективы из пяти регионов страны. Помимо традиционных маршей и вальсов, обещают исполнить популярную музыку из кино и джазовые композиции.Фестивальное движение будет проходить в краевой столице на протяжении трех дней. В первый день, 18 сентября, состоится открытие фестиваля. На городской эспланаде сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города.Во второй день, 19 сентября, на открытых площадках города (Парк Чехова, Сад Миндовского, Парк «Счастье есть», Соборная площадь) пройдут выступления оркестров-участников фестиваля. В репертуаре - военная, классическая, народная и эстрадная музыка, танцевальные номера.Третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу – в этот вечер каждый зритель сможет насладиться настоящим музыкальным спектаклем с хорошей акустикой и современными светоэффектами.