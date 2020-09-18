В администрации Перми прошло заседание штаба по запуску отопления. Тепло начали включать постепенно с 15 сентября. Первыми батареи стали нагреваться в детских садах, школах и больницах. К какому числу тепло должно быть везде?Детский сад «Электроник» в Орджоникидзевском районе - с теплом. Батареи начали греть во всех пяти корпусах, это почувствовали и воспитатели, и более тысячи ребят.

Светлана Бояршинова, заведующая детским садом «Электроник»: "Опрессовка прошла по графику, всё готово к работе в зимних условиях".В этом же районе в августе сдали новую автоматизированную газовую котельную. Обслуживает она жилой фонд - несколько новостроек, а это почти 400 квартир, 900 человек. Всего в этом году котельных открыли четыре.

По распоряжению главы города Дмитрия Самойлова запуск тепла начали, не выдерживая пять суток с температурой не выше восьми градусов. Практика прошлых лет показала, что лучше здания прогреть заранее.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "По соцсфере запуск завершён в 60 процентах объектов, по жилому фонду на сегодняшний момент более 20 процентов. Напомню, что запуск третий день идёт, начали 15 числа, и каких-то серьёзных инцидентов нет".

Всего к отопительному сезону 2020-2021 в Перми подготовили более 6 тысяч многоквартирных домов, тысяча километров сетей, 51 котельную, почти 400 ЦТП и более 500 социальных объектов. Причём по школам и садам на городском штабе подготовки к зиме дали чёткую установку. Игорь Субботин, заместитель главы администрации Перми: "Все детские сады, все школы, сто процентов должно быть, для этого есть ещё суббота и воскресенье. В понедельник дети все должны прийти в тёплые помещения!"

А ещё главам районов поручили регулярно выезжать на объекты, если того требует ситуация. Сроки обозначены, через две - максимум три недели - каждая батарея в городе должна быть горячей.

Запуск тепла идёт в штатном режиме. Если же будут возникать задержки, затягивание сроков - предусмотрены штрафные санкции, решение о которых будут принимать районные административные комиссии.