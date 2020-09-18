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В Соликамске задержан подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчика

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В Соликамске удалось задержать подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Появилось видео, на котором зафиксирован предполагаемый преступник. По версии следствия, он напал на шестилетнего мальчика в заброшенном гараже за школой № 1. Маньяка искали несколько дней. Сейчас его личность установлена. Подозреваемый - житель Перми, приехавший в Соликамск в командировку. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Метки: Преступления, в Пермском крае

Опубликовано: 18.09.2020 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

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