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В Соликамске задержан подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчика
В Соликамске удалось задержать подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Появилось видео, на котором зафиксирован предполагаемый преступник. По версии следствия, он напал на шестилетнего мальчика в заброшенном гараже за школой № 1. Маньяка искали несколько дней. Сейчас его личность установлена. Подозреваемый - житель Перми, приехавший в Соликамск в командировку. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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