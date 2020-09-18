Чемпионат Пермского края по плаванию проходит без зрителей

В спортивном комплексе «Олимпия» открылся Чемпионат Пермского края по плаванию. В общей сложности будет разыграно 32 комплекта наград. Впервые из-за пандемии коронавируса соревнования проходят при пустых трибунах, без зрителей. Традиционный круг почета, представление судей и долгожданное начало. Событие для молодых пловцов всегда волнительное - лучшие получат возможность попасть в сборную региона.Среди спортсменов со всех уголков Пермского края Виктория Дорошенко. Она показала первый результат среди девушек на дистанции 100 метров брасом. Стиль этот один из самых непростых. Так что даже во время пандемии физическую форму пришлось поддерживать ежедневно.Виктория Дорошенко, кандидат в мастера спорта по плаванию: "Я бегала каждый день по 8 километров, бассейн открыли в конце августа, я плавала месяц, и соревнования начались".Пандемия внесла коррективы и в количество участников соревнований. Не все спортсмены получили допуск. Безмолвны сегодня и трибуны.Впервые на соревнованиях зрителей на трибунах нет. Сделано это с целью противодействия распространения коронавирусной инфекции. Но увидеть, как проходят соревнования, можно онлайн. Прямые трансляции ведутся на страничках Федерации плавания Пермского края в ВКонтакте и на Ютубе.Настрой показать лучший результат не упал. Мастер спорта Александр Марвин из Краснокамска считает, что пределу совершенства никогда нет. Сегодня он финишировал первым на дистанции в 400 метров вольным стилем.Александр Маврин, участник соревнований (г. Краснокамск): "Это эмоции, это адреналин, без него невозможно жить".Поддерживает краевой Чемпионат по плаванию компания «Уралхим» в рамках своей благотворительной программе «Уралхим - спорту». Они, уже по традиции, финансируют Чемпионат и организуют выезды на другие соревнования. Владимир Тараторкин, главный судья соревнований: "Соревнования, конечно, важны. Потому что идет отбор на ступенчатое ПФО, на всероссийские турниры. Все эти результаты отправляются в Москву, и там уже идет отбор на все последующие".На кону Чемпионата Пермского края 32 комплекта наград. Соревнования продолжатся 18 сентября. Для зрителей так же проведут прямые трансляции в социальных сетях.