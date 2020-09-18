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Владельцу мини-отеля «Карамель» грозит до 10 лет лишения свободы
В суде Индустриального района начался один из самых громких процессов этого года - по уголовному делу Сергея Щербакова – владельца мини-отеля «Карамель», где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, среди них 4-летний ребенок. Заседание проходит в закрытом режиме. Трагедия произошла в ночь на 20 января. По окончательной версии следствия, предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала и разместил там гостиницу. Сам Сергей Щербаков свою вину отрицает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свои иски подали родные погибших и потерпевшие.
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