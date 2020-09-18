← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2020
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Из-за COVID-19 на карантин закрыто 59 классов в 35 школах Пермского края
По состоянию на 17 сентября из-за COVID-19 закрыто на карантин 59 классов в 35 школах Пермского края. Об этом сообщает в социальной сети региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова. Заявлено, что в каждом из классов выявлено по одному случаю заражения коронавирусом. Учебные заведения находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском и Октябрьском городских округах.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Как правило, в классе это один ребенок. Пока это все случаи домашнего занесения инфекции, то есть болен кто-то в семье. Думаю, что тенденция с увеличением количества детей в ближайшее время сохранится. Школы должны продумывать варианты обучения детей в этот период".
Кроме того, в Прикамье на карантин закрыли сразу три школы – в Чайковском, Елово и Юсьве. Как заявлено официально, произошло это из-за роста случаев гриппа и ОРВИ. В каждом из образовательных учреждений заболело больше 20% учеников.
Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера временно перевел часть студентов на дистанционное обучение. Такое решение было принято на внеочередном заседании ученого совета.
Также на дистанционное обучение переведено Пермское кадетское училище в Усть-Качке с формулировкой «до особого распоряжения». Соответствующее решение принято в Росгвардии в связи с эпидемиологической обстановкой.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.09.2020
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